В Харькове – карантин из-за африканской чумы свиней

На всей территории города обеспечат контроль над перемещением живых свиней и торговлей продукцией из них

В Харькове объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Как сообщил и.о. начальника горуправления Госпродпотребслужбы Михаил Матвийчук, вспышку выявили в селе Белаши Дергачевского района. В связи с этим государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при горсовете установила зону надзора и защиты в радиусе 20 км от места очага, в которую входит вся территория Харькова.

В связи со сложившейся ситуацией в городе обеспечат контроль над перемещением живых свиней и продукции из них. Также в Харькове не будут допускать перемещение живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней  без справок, введенных решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ХОГА.

"Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях. Особое внимание на время карантина будет уделяться местам стихийной торговли живыми животными, продукцией их убоя и переработки, которые в случае выявления будут ликвидироваться", – рассказал Матвийчук.

Добавим, что на днях из-за африканской чумы свиней карантин на 45 суток также объявили в городе Балаклея Харьковской области.

Напомним, в связи со вспышкой АЧС в части Харькова уже объявляли карантин.