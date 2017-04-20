В Харькове пьяный водитель попал в аварию, убегая от полиции

Нарушитель вылетел на встречку и чуть не столкнулся с другой машиной

К экипажу патрульной полиции обратился мужчина и сообщил, что за рулем автомобиля Audi А8 находится водитель в состоянии алкогольного опьянения. Однако заявитель не смог точно сообщить, куда именно автомобиль направился, и патрульные начали его поиски.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, через некоторое время полицейские заметили похожую машину на проспекте Науки.

Автомобиль Audi А8 двигался от площади Свободы в сторону Алексеевки. На требование патрульных остановиться водитель не реагировал, а наоборот, увеличил скорость.

Затем автомобиль выехал на встречную полосу движения и чуть не столкнулся с машиной, которая ехала навстречу. На улице Отакара Яроша Audi столкнулось с деревом, в ДТП никто не пострадал.

Во время общения с водителем полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. На него составили четыре административных протокола: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не остановку по требованию сотрудника полиции, создание аварийной ситуации и совершение ДТП.

Ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль BMW вылетел на разделительную полосу и снес забор.