"Альтернатива для Германии" последовательно выступает за отмену санкций против Москвы

Заместитель председателя немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд считает, что незаконно аннексированный Крым никогда не вернется в состав Украины, его следует признать частью России.

Об этом о заявил в интервью изданию медиагруппы Funke, сообщает Die Welt.

"Крым никогда не вернется в Украину. Санкции ничего не принесут", – сказал Гауланд, который является кандидатом в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии".

"Россия является государством в Европе и мы должны интегрировать ее в европейский порядок. Нужно остановить ее противопоставления НАТО", – заявил Гауланд.

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"Альтернатива для Германии" последовательно выступает за отмену санкций, введенных против Москвы за аннексию украинского полуострова. Недавно в другом интервью Гауланд выразил уверенность, что Россия никогда не вернет Украине Крым.

Ранее глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Впоследствии правительство Германии подтвердило свою позицию о том, что аннексия украинского Крыма является нарушением международного права.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.