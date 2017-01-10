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В России рассказали, как украинцы пытаются накормить Крым http://www.segodnya.ua/img/article/7867/20_main.1484034735.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/20_tn.1484034735.jpg Крым Продукты на полуостров везут в сумках и чемоданах

В России рассказали, как украинцы пытаются накормить Крым

Сегодня, 09:50

Продукты на полуостров везут в сумках и чемоданах

Продукты продолжают пытаться завезти в Крым. Фото: И. Варламов
Продукты продолжают пытаться завезти в Крым. Фото: И. Варламов

В первую неделю 2017 года украинцы 50 раз пытались ввезти в Крым овощи и фрукты. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 89 кг овощей, 20 кг картофеля, 64 кг фруктов, 42 кг орехов и сухофруктов, 5 кг гречневой крупы, 10 кг фасоли, 2 горшечных растения, 3 кг и 80 пакетов семенного материала, 40 единиц посадочного материала, а также 11 кг прочей продукции растительного происхождения", – подчеркнули в ведомстве.

Все найденные продукты на территорию полуострова не пустили.

Напомним, с начала года в Крым не пустили 244 кг продуктов украинского производства.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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