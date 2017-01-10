В России рассказали, как украинцы пытаются накормить Крым
Продукты на полуостров везут в сумках и чемоданах
В первую неделю 2017 года украинцы 50 раз пытались ввезти в Крым овощи и фрукты. Об этом сообщает Россельхознадзор.
"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 89 кг овощей, 20 кг картофеля, 64 кг фруктов, 42 кг орехов и сухофруктов, 5 кг гречневой крупы, 10 кг фасоли, 2 горшечных растения, 3 кг и 80 пакетов семенного материала, 40 единиц посадочного материала, а также 11 кг прочей продукции растительного происхождения", – подчеркнули в ведомстве.
Все найденные продукты на территорию полуострова не пустили.
Напомним, с начала года в Крым не пустили 244 кг продуктов украинского производства.
Вы сейчас просматриваете новость "В России рассказали, как украинцы пытаются накормить Крым". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии