Луцк замело: снегопад парализовал весь город

Сегодня, 17:58

Больше всего страдают водители и пассажиры пригородных автобусов. Говорят, что из-за сугробов добраться до пункта назначения просто нереально


В Луцке снегопад, который начался накануне вечером, утром парализовал весь город.

Почти все дороги оказались заблокированы. Жители говорят, что снегоуборочная техника выехала только утром – после того, как автомобилисты начали массов жаловаться спасателям на затрудненное движение.

Больше всего страдают водители и пассажиры пригородных автобусов. Говорят, из-за сугробов добраться до пункта назначения просто нереально, а дорогу посыпают песком и солью только в центре города.
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