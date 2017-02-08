Луцк замело: снегопад парализовал весь город
Больше всего страдают водители и пассажиры пригородных автобусов. Говорят, что из-за сугробов добраться до пункта назначения просто нереально
В Луцке снегопад, который начался накануне вечером, утром парализовал весь город.
Почти все дороги оказались заблокированы. Жители говорят, что снегоуборочная техника выехала только утром – после того, как автомобилисты начали массов жаловаться спасателям на затрудненное движение.
Больше всего страдают водители и пассажиры пригородных автобусов. Говорят, из-за сугробов добраться до пункта назначения просто нереально, а дорогу посыпают песком и солью только в центре города.
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