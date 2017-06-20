Угроза эпидемии: жителей Львова предупредили о высоком риске кишечных инфекций

Под открытым небом в городе скопилось более восьми тонн отходов, которые никто не убирает

Жителей Львова предупредили о высоком риске кишечных инфекций из-за гор мусора, который месяцами не вывозят из города.

Восемь с половиной тонн мусора – под открытым небом. Ситуация с отходами во Львове обостряется. Из-за жары в городе – угроза эпидемии.

"При стабильно высокой температуре… чем больше мусора, тем больше гниения, тем больше мух, а потом эти мухи летят к вам на кухню, садятся на еду и лапками передают инфекцию. Риски сегодня такие, как никогда раньше во Львове", – говорит начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб.

Напуганные местные жители выходят на акции протеста. Методы борьбы у всех разные.

"Я уже в шестой раз перекрываю дорогу, и это работает. То есть, когда люди перекрывают дорогу, находят машины, находят, куда везти и как решить данную проблему", – говорит активистка.

Мэр Львова Андрей Садовой разводит руками. Говорит: сам эту проблему решить не может. А коллеги из других областей не выручают. Эти слова подтверждает и представитель самой крупной компании, вывозящей из города мусор.

"У нас нет официального полигона, куда должны завезти бытовые отходы. Никто с нами работать не хочет. Ко всем обращались как в пределах области, так и в пределах Украины. В данный момент только одни отказы", – заявил руководитель коммерческого отдела компании по вывозу мусора Юрий Демцьо.

Показательно, что отказы в регионах звучат от самих представителей партии Садового. Накануне Николаевский горсовет проголосовал против приема мусора из Львова. При этом двое депутатов "Самопомощи" также проголосовали против, один – воздержался.

В центральном аппарате партии Садового уверены: на помощь должно прийти все руководство страны.

"Самопомощь объявляет забастовку. Первым демарш устраивает лидер фракции – Олег Березюк.

"Я объявляю голодовку, поддерживая львовян, протестуя против произвола центральной власти в Украине", – заявил Березюк.

В сопровождении однопартийцев и прессы Березюк идет голодать к Администрации президента. Правда, всем известно – самого Порошенко нет ни на Банковой, ни вообще в стране. Он улетел на встречу с Трампом. Ответ держит парламентский представитель главы государства.

"Это не функция президента и Администрации президента – вывозить мусор из Львова. Уважаемый Садовой, если вы действительно мэр, а не просто мусорщик, который разводит по всей Украине мусор, то будьте добры, используйте средства, соберите общество, постройте заводы", – сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Такую позицию разделяют и другие депутаты.

"Я рекомендую моему уважаемому коллеге Андрею Садовому выполнить свой партийный лозунг "Возьми и сделай". 11 лет мэром. За 11 лет можно было 5 мусороперерабатывающих заводов построить", – отметил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Тему строительства завода поднимают на совещании с премьером. Глава Львовской обладминистрации докладывает: решение проблемы есть.

"Мы на уровне области завершили проведение конкурса на строительство мусороперерабатывающего завода, имеем три компании, которые готовы построить такие заводы. С сегодняшнего дня едем на общественные слушания, чтобы привязать эти заводы к конкретным земельным участкам", – сообщил глава Львовской ОГА Олег Синютка.

В Кабмине готовы помочь – выделить 50 миллионов для строительства полигона. А в ближайшее время призывают всю страну объединиться вокруг проблемы.

"Я хочу сейчас попросить всю страну, уважаемые городские головы, сельские головы, главы областных государственных администраций, если к вам вдруг обратится глава Львова Андрей Иванович Садовой, я вас очень прошу, если вы можете это сделать, помогите, пожалуйста", – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.