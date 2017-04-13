Экс-судья в Одесской области прокрутил земельную аферу

В Одесской области будут судить бывшего судью Великомихайловского райсуда, который подозревается прокуратурой области в постановлении заведомо неправомерного решения о передачи прав собственности на жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Речь идет о решении, принятом судьей в 2012 году, когда он признал действительной сделку купли-продажи жилого дома и передал права собственности частному лицу вопреки закону. Здание расположено в поселке городского типа Великая Михайловка.

Судья "провернул" аферу, осознавая полное отсутствие гражданско-правого спора: ответчик, который мог подать исковые требования, умер еще в 2006 году. В результате этих неправомерных действий, ограничили право на жилье гражданина, который лишился таким образом своего законного наследства.

В феврале текущего года генеральный прокурор Украины поручил сотрудникам прокуратуры Одесской области сообщить о подозрении эту судье-нарушителю согласно части первой статьи 375 Уголовного кодекса Украины. В настоящий момент обвинительный акт направлен в Березанский районный суд Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тысяч долларов.