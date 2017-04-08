Одесситка создает невероятные цветы из шелка, которые хранятся столетиями

В одесском музее личных коллекций имени Блещунова открылась уникальная выставка цветов, изготовленных вручную в японской технике Somebana, — из натурального окрашенного шелка. Их создательница — одесситка Марина Витковская, которая является единственной обладательницей сертификата японской школы Somebana в Украине. "Сегодня" ближе познакомилась с мастерицей и узнала, как она осваивала восточную премудрость.

ПО ВИДЕОСВЯЗИ. Одесситка создает цветы из шелка на протяжении четырех лет. О технике Somebana она узнала из всемирной паутины, когда, рассматривая фотографии искусственных цветов от японских мастеров, заинтересовалась техникой их выполнения. В сети Марина нашла сайт сэнсэя Саеко Ясуды — преподавательницы цветоделия в японском университете, которая на протяжении 45 лет развивала технику Somebana, а также написала о ней до десятка книг.

"Мысль о японской технике меня не покидала, после чего я узнала, что сэнсэй открыла русскоязычную страницу в соцсети. Написав ей, я долго ждала ответа. Вскоре Саеко Ясуда стала обучать Somebana с помощью системы видеосвязи, — рассказала нам Марина. — Спустя некоторое время сэнсэй стала дважды в год приезжать в Москву, чтобы обучить жителей стран СНГ японской технике".

После нескольких лет обучения Марина сдала главный экзамен сэнсэю — представила 15 разных собственноручно созданных цветов. И хотя одесситка получила соответствующий сертификат и, как следствие, право самостоятельно давать уроки этого искусства, она продолжает консультироваться с японским мастером и ездит на встречи с ней.

На счету у одесской рукодельницы — десятки цветочных шелковых композиций, среди которых есть украшения и букеты. Марина создает из ткани множество видов роз, тюльпанов, подсолнухов, маков и других растений. На создание букета более чем из 20 цветков у художницы уходит более месяца, а на один цветок — день и примерно 20 см шелка. "Я могу сесть за стол в 10:00, а закончить работу только в 18:00", — поясняет Марина.

А вот у новичков, которые только начинают осваивать восточную технику, на создание бутона уходит примерно два дня. Процедура изготовления каждого растения довольно трудоемкая: из белого шелка нужно выкроить детали цветка, а затем окрасить их в необходимый оттенок с помощью анилинового красителя и придать объем плоским элементам за счет использования специальной жидкости. К слову, такие цветы могут храниться 100 лет и при этом не выгорать. "При правильном бережном обращении букеты или украшения, сделанные в технике Somebana, могут передаваться по наследству, как и картины", — поделилась секретом Марина.

МУЖЧИНАМ. Увлечение одесситки изменило ей жизнь: в 36 лет, чтобы более детально изучить искусство, Марина специально получила образование дизайнера. Работы талантливой мастерицы пользуются популярностью у ценителей прекрасного, так что у нее часто просят создать букеты для декора дома или цветочные аксессуары для свадебных нарядов.

"Для невесты чаще просят сделать цветы для украшения прически, а для жениха — бутоньерку, — поделилась мастер. — Летом одесские модницы часто заказывают украшение на шляпки". К слову, букеты Марины популярны не только у слабого пола — их просят создавать и для джентльменов. "Недавно для мужчины, который получил повышение на работе, попросили сделать букет роз в серой монохромной гамме", — делится Марина.

ЗНАНИЯ НА ЭКСПОРТ

Продолжая совершенствовать свои навыки в этом японском искусстве, Марина Витковская также делится своими знаниями с другими мастерицами, обучая создавать шедевры в необычной технике. "Я всегда мечтала преподавать людям, так как мне это очень нравится. И сейчас, получив сертификат, я понемногу обучаю других", — признается Марина. Занятия обычно проходят либо у рукодельницы дома, либо она сама едет к ученикам. По словам Витковской, среди ее учениц — активные успешные женщины, которые хотят научиться чему-то новому, поэтому они выделяют несколько дней для усовершенствования навыков цветоделия.