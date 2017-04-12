Одесские депутаты отказали Садовому в приеме львовского мусора

Сегодня, 17:24

Обращения мэра Львова рассматривала депутатская комиссия по ЖКХ и экологии

Депутаты отказались пускать львовский мусор в Одессу. Фото: pixabay.com
Депутаты отказались пускать львовский мусор в Одессу. Фото: pixabay.com

Мэр Львова Андрей Садовый попросил мэра Одессы Геннадия Труханова в течение года принимать львовский мусор, но получил отказ.

Об этом сообщил в Facebook депутат Одесского горсовета Алексей Еремица.

Данный вопрос рассматривала депутатская комиссия по ЖКХ и экологии.

"Мэр Львова обратился к мэру Одессы по поводу мусора! Дают 300 грн за тонну мусора из Львова в течение 12 месяцев", – написал Еремица.

По его словам, замначальника департамента экологии горсовета Валентина Дацюк сообщила, что возможность есть, однако комиссия отказала единогласно.

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Напомним, 16 марта в Покровске Донецкой области задержали пять грузовиков с мусором из Львова.

Трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога, привела к тому, что львовский мусор путешествует по всей Украине. Более того, город утопает в бытовых отходах, а весной львовянам предрекают угрозу кишечной инфекции и холеру.

Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения. Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода продолжаются. Мэр Львова в июне заверил, что примерно через три года город будет иметь мусороперерабатывающий завод.
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Источник:

"Сегодня"

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