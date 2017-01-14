В Белом доме прошла "тренировочная" передача власти

"Тренировочная" передача власти от администрации президента США Барака Обамы к администрации будущего главы американского государства Дональда Трампа состоялась в Белом доме.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в мероприятии приняли участие "члены нынешней администрации, руководители министерств и ведомств и представители команды избранного президента" – всего несколько десятков человек,

Кроме того, действующая администрация поделилась опытом работы в Белом доме.

"Тренировку" провели, чтобы обсудить "вызовы, с которыми может столкнуться следующая администрация", – отметили в Белом доме.

Напомним, Трамп одержал победу на выборах и избран 45-м президентом США. Его инаугурация состоится 20 января.

Также стало известно, что Барак Обама пригласил Трампа с супругой Меланьей на чаепитие утром 20 января.