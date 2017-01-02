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10 января Обама выступит с прощальной речью http://www.segodnya.ua/img/article/7852/14_main.1483367527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/14_tn.1483367527.jpg Мир Президент США подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад

10 января Обама выступит с прощальной речью

Сегодня, 16:32

Президент США подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", – приводит телеканал выдержки из заявления главы американского государства.

"С 2009 года мы столкнулись со многими сложностями, и они сделали нас только сильнее", – отметил американский президент.

При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Напомним, Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.
США, Обама, прощание, речь, американцы

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Источник:

Интерфакс

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