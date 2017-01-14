18 января Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента США
Барак также пригласил Трампа с его женой в Белый дом на чай
Покидающий пост Барак Обама 18 января проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге в Белом доме, передает телеканал "112 Украина".
Эрнест также подтвердил информацию о том, что Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.
Напомним, Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года.
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