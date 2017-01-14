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18 января Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента США http://www.segodnya.ua/img/article/7881/87_main.1484382060.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/87_tn.1484382060.jpg Мир Барак также пригласил Трампа с его женой в Белый дом на чай

18 января Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента США

Сегодня, 10:19

Барак также пригласил Трампа с его женой в Белый дом на чай

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

Покидающий пост Барак Обама 18 января проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге в Белом доме, передает телеканал "112 Украина".

Эрнест также подтвердил информацию о том, что Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.

Напомним, Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года.
США, президент, Обама, пресс-конференция, дональд трамп

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