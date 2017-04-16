"Давай, куриный помет": Стивен Кинг резко обратился к Трампу

Сегодня, 19:12


Писатель считает, что если американскому лидеру хватило мужества сбросить супербомбу на Афганистан, то он должен опубликовать налоговую декларацию

Стивен Кинг Фото: REX
Стивен Кинг Фото: REX

Известный американский писатель Стивен Кинг потребовал от президента США Дональда Трампа обнародования налоговой декларации. Об этом он написал в Twitter.

"Давай, куриный помет. Если тебе хватило мужества сбросить мега-бомбу на Афганистан, тебе должно хватить мужества, чтобы опубликовать отчеты о налогах", – уверен писатель.

Напомним, в марте СМИ обнародовали декларацию Дональда Трампа за 2005 год. Так, миллиардер получил в 2005 году прибыль в размере 153 млн долларов и заплатил с них 38 млн долларов налоговых отчислений.

Также в начале апреля стало известно состояние дочери американского президента Иванки Трамп и ее мужа. Оказалось, что они владеют активами, стоимость которых оценивается в 740 млн долларов.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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