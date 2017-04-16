"Давай, куриный помет": Стивен Кинг резко обратился к Трампу

Писатель считает, что если американскому лидеру хватило мужества сбросить супербомбу на Афганистан, то он должен опубликовать налоговую декларацию

Известный американский писатель Стивен Кинг потребовал от президента США Дональда Трампа обнародования налоговой декларации. Об этом он написал в Twitter.

"Давай, куриный помет. Если тебе хватило мужества сбросить мега-бомбу на Афганистан, тебе должно хватить мужества, чтобы опубликовать отчеты о налогах", – уверен писатель.

Come on, chickenshit, if you're man enough to drop a mega-bomb on Afghanistan, you should be man enough to release your tax returns. — Stephen King (@StephenKing) 15 апреля 2017 г.

Напомним, в марте СМИ обнародовали декларацию Дональда Трампа за 2005 год. Так, миллиардер получил в 2005 году прибыль в размере 153 млн долларов и заплатил с них 38 млн долларов налоговых отчислений.

Также в начале апреля стало известно состояние дочери американского президента Иванки Трамп и ее мужа. Оказалось, что они владеют активами, стоимость которых оценивается в 740 млн долларов.