"Давай, куриный помет": Стивен Кинг резко обратился к Трампу

Известный американский писатель Стивен Кинг потребовал от президента США Дональда Трампа обнародования налоговой декларации. Об этом он написал в Twitter.

"Давай, куриный помет. Если тебе хватило мужества сбросить мега-бомбу на Афганистан, тебе должно хватить мужества, чтобы опубликовать отчеты о налогах", – уверен писатель.

Come on, chickenshit, if you're man enough to drop a mega-bomb on Afghanistan, you should be man enough to release your tax returns.