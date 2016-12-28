Дипломат посоветовал, как Киеву ответить на участие Киссинджера в переговорах Трампа и Путина
По словам Кулебы, мы сейчас должны четко артикулировать, в чем наша сила, поскольку со слабыми экс-госсекретарь США не считается
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран. Об этом у себя в Facebook написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя свое общение с американским дипломатом в 2012 году.
"Я много расспрашивал его об истории, о тогдашнем видении Украины, о том, как они разрулила с the Soviets", – написал он.
"Вы должны стать сильными. Сильными, Дмитрий", – цитирует слова Киссинджера Кулеба.
"Генри Киссинджер не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран. Это, насколько я понимаю, у них общее с Трампом (избранный президент США). И мы сейчас должны четко артикулировать, в чем наша сила", – написал украинский дипломат.
Однако Дмитрий Кулеба считает, что Киссинджеру не удастся договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Впрочем, даже если Киссинджер действительно по делу, я не верю в успех этого дела. Россия хочет больше, чем кто-либо готов ей дать. Просто каждая легенда заслуживает возвращения. Необязательно успешное. Но обязательно хоть немного сентиментальное", – написал дипломат.
Ранее в Politico рассказали, чем "грозит" Украине подключение Киссинджера к переговорам Трампа и Путина.
Как сообщалось, Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.
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