Эрдоган заявил, что никогда не выдаст Берлину задержанного немецкого журналиста

По словам турецкого президента, ФРГ не выдает турецких граждан на запрос от Турции, поэтому Анкара будет действовать соответствующим образом

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пока он находится на посту президента, арестованного журналиста немецкого издания Die Welt Дениза Юсела не выдадут Германии. Об этом передает Turkish Minute, передает РБК-Украина.

"Это никогда не произойдет. Это никогда не произойдет, пока я занимаю эту должность (президента, – ред.)", – подчеркнул глава Турции, комментируя информацию о возможной выдаче Юсела Германии. По словам турецкого президента, ФРГ не выдает турецких граждан на запрос от Турции, поэтому Анкара будет действовать соответствующим образом. Кроме того, Эрдоган считает Юсела "немецким агентом" и "представителем террористической Рабочей партии Курдистана".

Напомним, в феврале корреспондент немецкой газеты Welt был задержан турецкой полицией по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также в пропаганде терроризма.