Мертв четвертый разыскиваемый по делу о терактах в Испании

В результате терактов в Испании 14 человек погибли и свыше 100 получили ранения

Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвые, передает УНН со ссылкой на El Pais.

Издание сообщает, что речь идет о Юнесе Абуйаакубе (Younes Abouyaaqoub), Мусса Укабире (Moussa Oukabir), Саиде Алаа (Said Aallaa) и Мохаммеда Хичами (Mohamed Hychami).

Также отмечено, что последние трое были ликвидированы после теракта в Камбрилсе.

Ранее сообщалось, что трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы.

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Напомним, вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 14 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Через несколько часов еще один фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста с поясами шахида были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Один из пострадавших скончался в больнице.