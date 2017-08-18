Опознаны девять из 14 погибших в результате терактов в Испании

Испанские судмедэксперты к настоящему времени завершили опознание девяти из 14 погибших во время терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщается в пятницу вечером на сайте газеты "Паис".

В сообщении отмечается, что среди опознанных погибших есть иностранцы – двое итальянцев, бельгийка и португалец.

Кроме того, в полиции выясняют судьбу семилетнего австралийского мальчика, который считается пропавшим без вести. Его мать госпитализирована.

Ранее сообщалось, что трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы.

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Напомним, вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Через несколько часов еще один фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста с поясами шахида были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Один из пострадавших сегодня скончался в больнице.