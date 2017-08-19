Теракт в Барселоне: люди в панике разбегались и прятались в магазинах

17 августа в испанской Барселоне произошел теракт. На популярной среди туристов улице фургон наехал на людей. Полиция Каталонии подтвердила информацию о 14 погибших, порядка 100 человек пострадали. Крымчанка Адиле Сейт-Ариф с этого места ушла за 10-15 минут до происшествия. О том, что произошло, она узнала от убегающих в панике людей.

"Люди с криками начали бежать со стороны улицы Ла Рамбла. Всех охватила паника. Сразу куча полицейских, "скорых", вертолеты, магазины начали закрываться. Мы с семьей успели спрятаться в одном магазине", – рассказала "Сегодня" девушка.

По ее словам, сразу после происшествия движение в Барселоне не было ограничено. Кроме того, туристов не предупреждали и о повышении мер безопасности.

"У нас был трансфер до побережья. Автобус нас забрал и мы спокойно уехали. Правда двоих людей не хватало, не известно что случилось с ними. За нами в автобусе сидели две британки, они плакали и говорили, что видели весь этот ужас", – рассказала Сейт-Ариф.

По словам украинки Татьяны Кухоцкой, которая сейчас находится в испанской Валенсии, обстановка в курортной зоне спокойная. Впрочем, сегодня на пляжах появились карабинеры – вооруженные полицейские, отметила она.

Украинец Сергей Барский, который сейчас отдыхает в Барселоне, рассказал "Сегодня" об обстановке. Так, в городе сейчас усилены меры безопасности, в туристических местах дежурят круглосуточные патрули, на въезде в город правоохранители останавливают грузовики и некоторые автомобили, которые могут показаться подозрительными, рассказал он. При этом, в целом для туристов особых неудобств это не создало, отметил он.

Более того, по словам Барского, после теракта городские службы сработали слаженно.

"Находясь на экскурсии в другой части города, когда стало известно о произошедшем, весь транспорт моментально скорректировали, чтоб отвести от центра. Водители предлагали подвезти в нужном направлении, автобусы по городу возили бесплатно, полиция хоть о оцепила весь город, на траффике это никак не сказалось, – рассказал он. – В городе отменены все развлекательные мероприятия на три дня, для гостей города некоторые туристические услуги сделали бесплатными. Все сделано так, чтоб все кто приехали в Барселону на отдых, не ощутили на себе последствий произошедшего".

Тем временем, несмотря на события, украинцы не отказываются от отдыха в Испании. Как сообщили "Сегодня" в одной из украинских турфирм, запросов на аннуляцию или перенос туров они не получали.

Напомним, что после теракта в Барселоне в Камбрильсе, расположенном неподалеку, пять боевиков "Исламского государства" на Audi въехали в пешеходов на улице. Прежде чем их застрелили, они успели ранить семерых прохожих, в том числе одного полицейского. Четверо террористов погибли на месте, пятый скончался позже. На следующий день стало известно о смерти одного из пострадавших.