Трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы – СМИ

Трое из четырех находившихся в розыске подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы в ходе спецоперации в городе Камбрильс, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в полиции, – передает 112.ua.

Согласно сообщению, в полиции подтвердили, что погибшие – Муса Укабир (предположительный исполнитель теракта в Барселоне), а также Саид Аалла и Мохаммед Хичами.

Таким образом, в розыске находится еще один подозреваемый – предположительно, Юнес Абуйаакубе.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнитель теракта в Барселоне мертв.

Напомним, вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.