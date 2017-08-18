Трое из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы – СМИ

18 Августа 2017, 22:48

В розыске остается Юнес Абуйаакубе

Исполнители теракта. Фото: elmundo.es
Исполнители теракта. Фото: elmundo.es

Трое из четырех находившихся в розыске подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы в ходе спецоперации в городе Камбрильс, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в полиции, – передает 112.ua.

Согласно сообщению, в полиции подтвердили, что погибшие – Муса Укабир (предположительный исполнитель теракта в Барселоне), а также Саид Аалла и Мохаммед Хичами.

Таким образом, в розыске находится еще один подозреваемый – предположительно, Юнес Абуйаакубе.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнитель теракта в Барселоне мертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.
Испания, теракт, Барселона, Камбрильс
Все новости по теме Теракты в мире.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов. Фото: AFP

Исполнитель теракта в Барселоне мертв – СМИ

18 Августа, 20:13

Ранее в полиции отмечали, что проверяют информацию о том, что исполнитель теракта может быть среди террористов, ликвидированных в городе Камбрильсе

Евросоюз

Теракт в Барселоне: фото, видео и все подробности (онлайн)

18 Августа, 23:59

По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали

Евросоюз

Место теракта в Барселоне. Фото: AFP

Теракты в Испании: появилось видео с несущимся микроавтобусом

18 Августа, 19:31

На записи, сделанной из Музея эротики, который расположен на бульваре Ла Рамбла, где произошел теракт, видно как люди разбегаются от белого микроавтобуса

Евросоюз

Папа Римский. Фото: AFP

Папа Римский назвал теракт в Барселоне "оскорблением Творца"

18 Августа, 16:41

Понтифик выразил соболезнования семьям пострадавших от теракта

Евросоюз

В Испании произошел жуткий теракт. Фото: AFP

Теракты в Испании: Франция усиливает контроль на границе

18 Августа, 16:13

Как отмечается, на свободе остаются еще трое, имеющих отношение к терактам; среди них водитель, совершивший на фургоне наезд на людей

Евросоюз

Фото: AFP

Теракты в Испании: число пострадавших перевалило за сотню

18 Августа, 15:48

Преступник, задавивший людей в центре Барселоны, до сих пор на свободе

Евросоюз

На месте теракта. Фото: AFP

Теракты в Испании: задержан уже четвертый подозреваемый

18 Августа, 15:25

Дополнительных подробностей о задержанном полиция не предоставила

Евросоюз

В Испании произошел жуткий теракт. Фото: AFP

В результате терактов в Испании пострадали граждане 34 стран

18 Августа, 14:47

Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии озвучила предварительные даннные

Евросоюз

Полиция ищет главного преступника, который скрылся. Фото: AFP

В барселонском теракте подозревают 17-летнего парня: появилось фото

18 Августа, 13:08

По подозрению в причастности к теракту сейчас задержаны три человека. Водителю фургона удалось скрыться, идут его поиски

Евросоюз

На месте теракта в Барселоне. Фото: barcelonamania.com

Рука Путина? Соцсети обсуждают страшный теракт в Барселоне

18 Августа, 12:59

Многие пользователи уверены, что к событиям в Испании имеет отношение Москва

Евросоюз

Фото: AFP

Умер один из пострадавших при теракте в испанском Камбрильсе

18 Августа, 12:50

Пострадавший получил серьезные ножевые ранения, врачи не смогли спасти ему жизнь 

Евросоюз

При теракте в Барселоне погибли 13 человек. Фото: AFP

В Барселоне во время теракта пропал ребенок из Австралии

18 Августа, 12:32

О пропаже сообщил дедушка семилетнего мальчика

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования