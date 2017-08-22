В Испании террорист признался, что хотел взорвать знаменитый собор
Во время допроса выяснилось, что террористы планировали более масштабные атаки
Один из каталонских террористов подтвердил в суде планы террористов устроить атаки у барселонских достопримечательностей, в частности, в соборе Святого семейства в Барселоне, сообщает El Mundo.
Мухаммед Хоули Чемлал, который был ранен во время взрыва в Альканаре накануне терактов в Барселоне и Камбрильсе, рассказал об этом во время допроса в Национальном суде Испании.
Это также подтверждают источники, которые во вторник присутствовали на допросе Чемлала.
Таким образом Чемлал подтвердил данные о том, что террористы готовили другие более масштабные атаки. Однако взрыв дома, где изготавливалась взрывчатка, заставил террористов изменить свои планы.
Собор Святого Семейства. Фото: Евгений Ихельзон\Сегодня
Сегодня, 22 августа, в Испании начался суд над четырьмя задержанными, которые являются членами исламистской ячейки.
Напомним, 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ.
Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе – в 120 километрах от Барселоны.
По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
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