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ФИФА получит миллиарды долларов за увеличение команд на чемпионатах мира http://www.segodnya.ua/img/article/7865/20_main.1483958940.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/20_tn.1483958940.jpg Мир Доход от проведения чемпионата мира в новом формате возрастет до $6,5 миллиардов

ФИФА получит миллиарды долларов за увеличение команд на чемпионатах мира

Сегодня, 13:10

Доход от проведения чемпионата мира в новом формате возрастет до $6,5 миллиардов

ФИФА в ближайшее время может принять решение об увеличении команд на чемпионате мира. Фото AFP
ФИФА в ближайшее время может принять решение об увеличении команд на чемпионате мира. Фото AFP

В сети появилась копия документа, в которой указана возможная прибыль ФИФА при различных вариантах увеличения числа участников, а также в зависимости от изменения формулы проведения чемпионата мира.

В ближайшее время на Совете ФИФА в Цюрихе будет официально объявлено о расширении числа команд – участниц мирового первенства до 48.

Предполагается, что cуммарный доход может составить от 5,520 до 6,495 миллиарда.
чемпионат мира, ФИФА

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СЭ

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