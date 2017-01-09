ФИФА получит миллиарды долларов за увеличение команд на чемпионатах мира
Доход от проведения чемпионата мира в новом формате возрастет до $6,5 миллиардов
В сети появилась копия документа, в которой указана возможная прибыль ФИФА при различных вариантах увеличения числа участников, а также в зависимости от изменения формулы проведения чемпионата мира.
В ближайшее время на Совете ФИФА в Цюрихе будет официально объявлено о расширении числа команд – участниц мирового первенства до 48.
Предполагается, что cуммарный доход может составить от 5,520 до 6,495 миллиарда.
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