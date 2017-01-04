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Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души http://www.segodnya.ua/img/article/7855/70_main.1483539686.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/70_tn.1483539686.jpg Мир Ожидается, что такой базовый доход позволит безработным спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому

Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души

Сегодня, 16:20

Ожидается, что такой базовый доход позволит безработным спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому

Фото: AFP
Фото: AFP

Финляндия начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере 560 евро.

Пока выплаты проходят в рамках стартовавшего 1 января эксперимента, в котором участвуют 2000 случайно отобранных граждан страны,  пишет Delfi со ссылкой на The Guardian.

Каждый месяц участники будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет никак отчитываться о том, на что они потратят эти деньги.

Идея заключается в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков. Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать что-то новое, поскольку в случае неудачи могут лишиться того малого, что у них уже есть. Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому.

Пока власти не знают, как поведут себя люди, которым платят деньги просто так. Будут ли они смело экспериментировать с выбором занятий или, как считают критики, окончательно разленятся? "Очень интересно посмотреть, как деньги заставят людей действовать", — уточняет представитель финского государственного агентства по социальным выплатам.

По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет €3500 в месяц. Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213 000 человек из 5,5-милллионного населения.
работа, Финляндия, помощь, безработные

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Источник:

DELFI.EE

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