Хакерские атаки в мире: как и зачем кибервоины вмешиваются в политические процессы

С развитием технологий хакерские атаки давно стали глобальными, хоть и не всегда являются публичными, отмечают эксперты

Скандал с вмешательством российских хакеров в избирательный процесс в США разразился летом 2016 года. Тогда в широком доступе оказалась переписка главы предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон Джона Подесты. После проигрыша на выборах Клинтон заявила, что хакерские атаки стали одним из факторов ее поражения. Подобную схему кибервоины пытались реализовать и во Франции – под ударом оказались сервера штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, подобные случаи с развитием технологий давно стали глобальными, хоть и не всегда являются публичными. И, если обычных людей хакеры взламывают с разными целями, то атака на известных политиков зачастую осуществляется для манипуляции общественным мнением.

Россия активно экспериментирует в области кибератак – политолог

Феномен кибервойн появился в силу развития глобальных информационных сетей и технологий, рассказывает "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. Хакерские атаки на серверы Демократической партии в разгар президентской гонки в США в 2016 году и на серверы штаба Эммануэля Макрона, выигравшего президентские выборы во Франции в 2017 году, стали одними из наиболее показательных примеров подобных действий. Более того, в этих случаях есть косвенные доказательства причастности к этому российских спецслужб или близких к ним хакерских организаций, отмечает эксперт.

Пока об эффективном вмешательстве именно хакерских атак в избирательный процесс напрямую говорить не приходится. Формально это возможно в случае с электронным голосованием. В остальных случаях речь идет скорее о комплексных политтехнологических атаках, где хакерские атаки являются лишь частью технологии, они играют вспомогательную роль

"Есть официальные заявления представителей американских разведслужб, а также правоохранительных органов ряда европейских стран, где высказываются прямые подозрения и косвенные подтверждения причастности к этому российских спецслужб, – сказал Фесенко, – Пока об эффективном вмешательстве именно хакерских атак в избирательный процесс напрямую говорить не приходится. Формально это возможно в случае с электронным голосованием. В остальных случаях речь идет скорее о комплексных политтехнологических атаках, где хакерские атаки являются лишь частью технологии, они играют вспомогательную роль".

Более того, влияние на политические процессы может осуществляться не только с помощью информационных технологий, но и другими способами, отмечает Фесенко. Например, по словам эксперта, референдум в Нидерландах стал результатом спецоперации российских спецслужб, в которой участвовал ряд общественных организаций, российские информационные ресурсы, активно использовался интернет.

"Россия активно экспериментирует в этой области… Это, скорее, на уровне экспериментов, но, как показали выборы в США, референдум в Нидерландах, есть подозрение, что и в Brexit они вмешивались, здесь уже все достаточно серьезно", – отметил он.

Впрочем, развивается в этой сфере не только Россия. Так, как приводит пример Фесенко, несколько лет назад осуществлялись кибератаки на информационные системы ядерной программы Ирана. Кто стоял за ними – не известно, но подозревались хакерские группировки, связанные с США и Израилем. По мнению эксперта, использовать информационное пространство могут страны с достаточно развитыми ресурсами, имеющие финансы и технологии, например США, Израиль, Китай.

"Все большие государства имеют свои условные кибервойска, – рассказывает консультант и тренер по цифровой безопасности Николай Костинян, – Глобальная сеть, глобальные угрозы. Везде есть сферы интересов и везде можно прийти и, условно говоря, воевать в киберпространстве".

На сегодняшний день в США, Германии, Великобритании, в странах НАТО на разных уровнях осуществляется координация действий и создание специальных подразделений по противодействию киберугрозам, отмечает политолог Фесенко. Однако под угрозой внешнего влияния может оказаться любая страна, где проводятся выборы. Кроме того, хакерские атаки могут осуществляться на энергетические системы и государственные учреждения для создания хаоса.

Хакерские атаки: как это работает

На сегодняшний день разного рода хакерские атаки происходят постоянно, рассказывает эксперт по компьютерной безопасности Николаи Кванталиани. Более того, сейчас подобные атаки – это определенный рынок услуг. Каждая из них должна приносить определенную выгоду заказчику. Так, например, существуют хакеры, задача которых – обнаружить уязвимости системы, чтобы их устранить. В то же время есть и те, кто продает информацию о слабых местах той или иной системы на "черном" рынке, чтобы она потом могла быть использована для атак, рассказывает эксперт.

Стоимость атаки на обычного пользователя – от 200 до 1000 долларов, но она варьируется в зависимости от ценности информации, которую пытается получить хакер. Но, теоретически, взломать можно любого пользователя – от рядового гражданина страны до известного политика, говорит он.

Хакерские атаки направлены либо на получение прибыли, либо кто-то оплачивает расходы на атаку. Должен быть какой-то интерес, – рассказывает Кванталиани.

Как отмечает эксперт, основная проблема заключается в том, что уязвимости систем, связанных с интернетом, обнаруживаются постоянно. Взаимодействие в этой сфере построено на том, что кто-то атакует, а кто-то защищается. И, если у атакующих больше средств, возможностей или есть интерес, то можно, фактически, пробить любую защиту, говорит он.

"В любом случае, на данный момент это становится инструментом влияния на общественное мнение и, соответственно, нужно просто разбираться, кто заказчик", – считает Кванталиани.

При этом использование информации, которой кто-то завладел в результате хакерской атаки – это своеобразная игра на публику. Эта информация не обязательно должна быть компрометирующей. Достаточно того, что есть факт взлома, а саму информацию можно использовать, вырывая из контекста и таким образом доказывая какую-то позицию и манипулируя людьми.

Впрочем, как отмечает Николай Костинян, не зная цели заказчика сложно определить, насколько эффективны хакерские атаки в ее достижении. Но в пользу их эффективности говорит экономический аргумент – на это тратятся огромные ресурсы теми, у кого они есть и есть какие-то цели.

"Если бы этот инструмент не позволял им достигать каких-то своих целей, ресурсы на это не выделялись бы", – считает Костинян.

При этом, одновременно с технологиями атак существуют и улучшаются механизмы защиты. Как отмечает Николаи Кванталиани, это значит, что каждой стране необходимо вкладываться в развитие киберзащиты.

Как защищаться от угрозы? Проверить, можно ли атаковать. Соответственно, основные тесты на уязвимость систем заключаются в том, что их атакуют. Находя уязвимость, ее закрывают. Это могут быть сервера с какой-то уязвимостью, могут быть персональные компьютеры, мобильные телефоны. Еще есть очень большой рынок шпионского программного обеспечения

"Инструментарий становится более доступным, более дешевым за счет развития технологий, скоростей и сообществ. И тут возникает технический вопрос – как от этого защищаться, – говорит Кванталиани, – Как защищаться от угрозы? Проверить, можно ли атаковать. Соответственно, основные тесты на уязвимость систем заключаются в том, что их атакуют. Находя уязвимость, ее закрывают. Это могут быть сервера с какой-то уязвимостью, могут быть персональные компьютеры, мобильные телефоны. Еще есть очень большой рынок шпионского программного обеспечения".

Напомним, что примерно за две недели до президентских выборов в США в 2016 году портал Wikileaks начал публиковать переписку главы предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон Джона Подесты. Ответственность за атаку на серверы Национального комитета Демократической партии, в результате которой была украдена, в том числе, и переписка Подесты, спецслужбы США возложили на Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы. Россия же эти обвинения опровергла. В настоящий момент в США идет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

При этом, в апреле 2017 года Россию снова обвинили в подобных действиях. В этот раз накануне второго тура президентских выборов во Франции атаке подверглись серверы штаба проевропейского кандидата Эммануэля Макрона.

Не осталась в стороне и Германия, начав расследование серии компьютерных атак на немецких депутатов и политические партии, в связи с опасениями, что российские хакеры попытаются повлиять на результаты выборов, которые пройдут осенью 2017 года. Немецкое правительственное агентство, которое отвечает за кибербезопасность, считает, что нападения были осуществлены из России и могут быть связаны с хакерскими атаками на штаб экс-кандидата на пост президента в США Хилари Клинтон. Более того, в начале мая 2017 года руководитель разведки Германии Ханс-Георг Маассен предостерег Кремль от принятия политического решения о возможном вмешательстве при помощи хакерских атак в немецкие выборы.

О вмешательстве российских хакеров заявило и Министерство обороны Дании. По их данным, российские хакеры взломали электронную почту некоторых сотрудников ведомства и на протяжении двух лет (2015-2016 гг.) имели доступ к их учетным записям. По мнению ведомства, почту взломали хакеры, которые "совершали кибератаки на Демократическую партию США в 2016 году". По данным военной разведки, полученная информация не являлась секретной, однако "может быть использована для вербовки агентов, шантажа или шпионажа".

Затронули подобные действия России и Украину. Так, по словам министра обороны Степана Полторака, Россия организовала и осуществила более семи тысяч кибератак на Украину за три года.