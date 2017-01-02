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Изгнанные из США российские дипломаты прилетели в Москву http://www.segodnya.ua/img/article/7851/13_main.1483340333.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/13_tn.1483340333.jpg Мир Чтобы утешить госслужащих, Путин пригласил их детей на новогоднюю елку в Кремле

Изгнанные из США российские дипломаты прилетели в Москву

Сегодня, 08:57

Чтобы утешить госслужащих, Путин пригласил их детей на новогоднюю елку в Кремле

Изгнанные из США российские дипломаты прилетели в Москву. Фото: ТАСС
Изгнанные из США российские дипломаты прилетели в Москву. Фото: ТАСС

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился ночью 2 января в Москве, сообщает РИА Новости.

Лайнер специального летного отряда "Россия" Управделами президента РФ вылетел из Вашингтона вечером 1 января. Всего CША покинули 96 россиян.

Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

В МИД РФ заявили, что действия США носят разрушительный характер. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов США.
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