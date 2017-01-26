Израиль и США завершили успешные испытания новой системы ПРО "Праща Давида" – СМИ

Сегодня, 10:32

Как ожидается, ВВС Израиля объявят уже в этом году, что система готова к оперативному использованию

ПРО &quot;Праща Давида&quot;. Фото: defence.ru
ПРО "Праща Давида". Фото: defence.ru

Израиль и США успешно осуществили на этой неделе серию испытаний продвинутой версии новой системы ПРО "Праща Давида" (на иврите обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка" – прим. корр.). Об этом сообщает в четверг газета The Jerusalem Post.

"Израиль и США успешно провели серию тестов с задействованием продвинутой версии системы ПРО "Праща Давида" в ходе испытаний, проходивших в закрытом для прессы режиме", – сообщает газета.

По данным издания, в ходе испытаний были изучены возможности и производительность системы, предназначенной для перехвата ракет от малой до средней дальности, баллистических ракет, а также управляемых ракет, крылатых ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В ходе тестов были отработаны несколько сценариев возможных угроз, с которыми система может столкнуться во время вероятных конфликтов, пишет газета.

"В ходе серии испытаний многоцелевой радар засек ракеты-мишени, после чего передал их координаты центру управления запусков, который просчитал протоколы перехвата", – цитирует газета заявление израильского Министерства обороны. "Были успешно запущены ракеты-перехватчики "Праща Давида", они выполнили все этапы полета и, как было запланировано, уничтожили цели", – указали в оборонном ведомстве.

Газета Haaretz сообщает, что после успешных испытаний система "Праща Давида" теперь "уже близка к готовности к передаче на вооружение" Армии обороны Израиля.

Израильское Министерство обороны и американское Агентство по противоракетной обороне, по сообщениям газеты The Jerusalem Post, начали процедуру передачи контроля над новой системой ПРО "Праща Давида" ВВС еврейского государства еще в марте 2016 года.

Это стало возможным после серии тестов в декабре 2015 года, когда израильское оборонное ведомство сообщило об успешном завершении последней фазы испытаний системы "Праща Давида", отмечают СМИ.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает сегодня, что состоявшаяся на этой неделе серия испытаний – "уже пятый раунд тестов системы "Праща Давида" с момента завершения разработки".

"Последняя серия тестов проходила при сотрудничестве американцев, которые играют первостепенную роль в развитии этой системы как с точки зрения конструирования, так и ее финансирования", – пишет газета.

По ее данным, "первая версия системы "Праща Давида" действительно была передана ВВС Израиля". "Как ожидается, ВВС объявят уже в этом году, что система готова к оперативному использованию", – отмечает издание.

"Праща Давида" предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Она разрабатывается в дополнение к израильской системе ПВО "Железный купол", которая перехватывает ракеты малой дальности, и системе ПРО "Хец" ("Стрела"), предназначенной для поражения баллистических ракет большой дальности.

Напомним, ранее истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Меззе, который находится в 5 км от президентского дворца на юго-западе Дамаска.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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