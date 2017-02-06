Как в Кремле отреагировали на возможную встречу Порошенко и Трампа
Для Москвы не принципиально, если Трамп сперва встретится с украинским президентом, а не с Путиным, уверяет Песков
В России нормально относятся к встрече президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа, если она поспособствует урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
На вопрос, что в Кремле думают, если Трамп сперва встретится с Порошенко, а не с Путиным, он ответил, что будут только рады, если это поможет стабилизации ситуации на Донбассе.
"Мы не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого "внутриукраинского" конфликта, то мы будем только рады", – сказал Песков.
Накануне Нового года заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявлял, что встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года, так как именно на этот месяц готовится визит украинского лидера.
В свою очередь сам Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что договорился о встрече с Дональдом Трампом во время их телефонного разговора.
Напомним, Петр Порошенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы обеспечить мир в районе украинско-российской границы.
Вы сейчас просматриваете новость "Как в Кремле отреагировали на возможную встречу Порошенко и Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии