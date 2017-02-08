Китаец продал сына любовницы ради погашения долга жены

В КНР предстал перед судом мужчина, обвиняемый в продаже своего ребенка. По версии следователей, злоумышленник избавился от сына, которого ему родила любовница. Полученные деньги мужчина собирался потратить на погашение долга, взятого его законной супругой.

На скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина по фамилии Чэнь, проживающий в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Подозреваемый женат, а в 2012 году у него родился в законном браке сын, пишет Sina. Однако главе семейства не нравилось, что ребенок получил имя в честь семьи его матери.

У Чэня был успешный бизнес. А через некоторое время коммерсант завел любовницу в провинции Цзянси. Женщина по фамилии Хуан родила ему еще одного сына в 2014 году, которого назвали в честь отца.

В дальнейшем у Чэня начались финансовые проблемы. Бизнесмен закрыл многие из своих магазинов. Семья влезла в долги.

Отсутствие денег подтолкнуло Чэня к выводу, что теперь он уже не может содержать двух сыновей одновременно. Мужчина решил отдать младшего ребенка в приемную семью, но любовница коммерсанта воспротивилась этому.

В октябре 2016 года супруга безденежного бизнесмена совершила попытку суицида после многочисленных просьб вернуть долги семьи. Тогда мужчина через интернет продал за 44 тысячи юаней (6,4 тысячи долларов) сына, которого ему родила любовница. Из этой суммы половину он отдал жене на погашение долгов, висевших на ней. Другие деньги предприниматель оставил себе.

Позже полиция вернула проданного мальчика матери, а Чэнь предстал перед судом по обвинению в продаже ребенка.

Ранее сообщалось, что китаец продал свою дочь ради iPhone.