Китайцам будут платить за информацию об иностранных шпионах

Сообщать о подозрительных лицах можно будет через "горячую линию", письмами, а также при личном обращении в городское управление государственной безопасности

Пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. Об этом сообщает BBC News.

За данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.

Как говорится в заявлении Управления, граждане должны помочь органам поставить "железный заслон" на пути иностранных разведок. Бдительные и сознательные помощники могут обращаться в спецслужбу по телефону горячей линии, открытой в прошлом году, написать письмо или лично явиться для дачи показаний.

Кроме того, власти напомнили, что в стране с прошлого года действует программа повышения информированности граждан о происках иностранных спецслужб.

Ранее сообщалось, что китайское Государственное управление радио, кино и телевидения рекомендовало телевизионным компаниям воздержаться от демонстрации романтических сериалов, а также сериалов про криминал и шпионаж.