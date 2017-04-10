Китайцам будут платить за информацию об иностранных шпионах

Вчера, 11:25

Сообщать о подозрительных лицах можно будет через "горячую линию", письмами, а также при личном обращении в городское управление государственной безопасности

Жители Пекина будут получать денежное вознаграждение за представленную властям информацию о шпионах. Фото: pixabay.com
Жители Пекина будут получать денежное вознаграждение за представленную властям информацию о шпионах. Фото: pixabay.com

Пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. Об этом сообщает BBC News.

За данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.

Как говорится в заявлении Управления, граждане должны помочь органам поставить "железный заслон" на пути иностранных разведок. Бдительные и сознательные помощники могут обращаться в спецслужбу по телефону горячей линии, открытой в прошлом году, написать письмо или лично явиться для дачи показаний.

Кроме того, власти напомнили, что в стране с прошлого года действует программа повышения информированности граждан о происках иностранных спецслужб.

Ранее сообщалось, что китайское Государственное управление радио, кино и телевидения рекомендовало телевизионным компаниям воздержаться от демонстрации романтических сериалов, а также сериалов про криминал и шпионаж.
Китай, безопасность, шпионаж, КНР, помощники, ценности, донос

Вы сейчас просматриваете новость "Китайцам будут платить за информацию об иностранных шпионах". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Джеймс Клэппер. Фото: AFP

США обвинили Китай в кибершпионаже

5 Января, 21:16

В распространенном совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США"

Мир

ВВС Японии. Фото: inforesist.org

Китай решил "поиграть мускулами", Япония в ответ подняла в воздух истребители

9 Января, 17:34

По данным японской стороны, недалеко от воздушного пространства Японии пролетели шесть дальних бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета Y-8 и Y-9 КНР

Мир

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: AFP

Китай захотел усилить военное сотрудничество с США

8 Апреля, 13:33

Обеим странам нужно поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, заявил Си Цзиньпин

Бизнес

У служб доставки товаров из Китая "горячие" дни. bestdeals.ru

Китайские интернет-магазины побили исторический рекорд

21 Ноября 2016, 10:49

Распродажи продолжались с 11 по 16 ноября, а китайская почта оказалась загружена посылками

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования