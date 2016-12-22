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Комиссия ООН не смогла назвать виновника атаки на гумконвой под Алеппо http://www.segodnya.ua/img/article/7818/42_main.1482371629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/42_tn.1482371629.jpg Мир Комиссия установила, что причиной инцидента стала воздушная атака

Комиссия ООН не смогла назвать виновника атаки на гумконвой под Алеппо

Сегодня, 03:53

Комиссия установила, что причиной инцидента стала воздушная атака

Разбомбленный гумконвой. Фото: AFP
Разбомбленный гумконвой. Фото: AFP

В результате расследования бомбардировки гуманитарного конвоя в районе Алеппо в сентябре 2016 года, которое проводила комиссия ООН, установить, чьи самолеты нанесли удар не удалось. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в докладе комиссии, распространенном в штаб-квартире ООН.

Удар по конвою был нанесен несколькими типами боеприпасов, в налете участвовало более одного самолета, говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, удар могли нанести только сирийские, российские самолеты, а также самолеты коалиции, которую возглавляют США. Оппозиционные силы не имели возможности разбомбить этот конвой, говорится в документе. При этом агентство приводит оценку участвовавших в работе комиссии экспертов, которые считают участие авиации США и коалиции в этом налете "маловероятным".
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