Комиссия ООН не смогла назвать виновника атаки на гумконвой под Алеппо

В результате расследования бомбардировки гуманитарного конвоя в районе Алеппо в сентябре 2016 года, которое проводила комиссия ООН, установить, чьи самолеты нанесли удар не удалось. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в докладе комиссии, распространенном в штаб-квартире ООН.

Удар по конвою был нанесен несколькими типами боеприпасов, в налете участвовало более одного самолета, говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, удар могли нанести только сирийские, российские самолеты, а также самолеты коалиции, которую возглавляют США. Оппозиционные силы не имели возможности разбомбить этот конвой, говорится в документе. При этом агентство приводит оценку участвовавших в работе комиссии экспертов, которые считают участие авиации США и коалиции в этом налете "маловероятным".