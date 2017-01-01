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Маккейн пообещал Грузии жесткие санкции против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7850/88_main.1483280306.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/88_tn.1483280306.jpg Мир Американские сенаторы сделают все возможное, чтоб  США поддерживали суверенитет грузин

Маккейн пообещал Грузии жесткие санкции против РФ

Вчера, 16:19

Американские сенаторы сделают все возможное, чтоб  США поддерживали суверенитет грузин

Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua
Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар сегодня прибыли в Тбилиси и пообещали грузинам работать над принятием против России более жестких санкций. Об этом сказал Маккейн журналистам в аэропорту грузинской столицы, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, американские сенаторы сделают все возможное, чтоб США поддерживали суверенитет Грузии.

"Мы сделаем все возможное, чтобы США до конца поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", – заявил Маккейн.

Также стало известно, что визит продлится два дня, во время которого сенаторы встретятся с премьер-министром, президентом и министром обороны Грузии.

Напомним, вчера, 31 декабря, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
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