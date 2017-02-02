Могерини выступила с критикой резонансного указа Трампа

Сегодня, 06:10

Глава европейской дипломатии подчеркнула недопустимость некоторых положений антииммигрантского закона в США

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Европа при всех давних дружеских связях между ЕС и США должна именно как друг ясно высказывать свою позицию каждый раз, когда между сторонами есть разногласия. Такое мнение высказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Особенно, когда эти разногласия касаются наших основополагающих ценностей. Мы не согласны с (антииммиграционным – Ред.) указом, принятым президентом Соединенных Штатов 27 января. Как, впрочем, с ним не согласны и многие американцы", – заявила Могерини на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе.

Объяснив применение этого указа, высокий представитель ЕС по иностранным делам продолжила: "Государственный департамент уточнил вчера, что граждане Европейского союза не будут затронуты запретом, даже если они имеют двойное гражданство, включающее одно из тех стран, которые фигурируют в президентском указе".

"Мы рады этому уточнению. Но чтобы была полная ясность: это не подвергает сомнению нашу общую оценку этого президентского указа", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

"Никто не может быть лишен прав по причине места своего рождения, своей религии или этнической принадлежности – как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Это отмечено в наших конституциях", – повторила Могерини озвученную ею раньше позицию.

По ее словам, европейцы знают из своей, часто трагической, истории, что "каждое человеческое существо, прежде всего, является личностью, пользующейся основополагающими правами, которые нельзя приостановить".

Могерини отметила печальное совпадение: данный президентский указ был принят 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста, когда принято думать о тех, кто подвергается преследованиям и об их правах.

Она напомнила, что многие просители убежища бегут, спасаясь от террористических групп ИГИЛ, они – жертвы терроризма. Могерини заявила, что хочет, чтобы ее ясно поняли: Европейский союз не откажет никому, кто имеет право на международную защиту. "Такова наша позиция, и таковой она останется", – сказала высокий представитель ЕС.

"Меня тревожат тенденции, которые можно сегодня констатировать в американском обществе. Это причина, по которой, при всем моем уважении к нему, я прошу американского президента обратить внимание на то, что происходит в его собственной стране", – отметила Могерини.

"Только уважение и сотрудничество сделают нас более уверенными, только уважение и сотрудничество помогут нам справиться с многочисленными кризисами, с которыми мы сталкиваемся в мире", – уверена руководитель европейской дипломатии.

По ее словам, необходимо сотрудничество, а не закрытые двери, нужен диалог, и ЕС останется партнером для всех стран региона, какова бы ни была их религия, и они могут рассчитывать на Евросоюз.

Могерини заверила, что ЕС по-прежнему готов работать с новой администрацией США, чтобы продолжить выполнение обязательств, принимавшихся раньше вместе, в том числе в рамках ООН, по защите прав человека всех беженцев и мигрантов и против проявлений ненависти по отношению к ним.
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Источник:

Интерфакс

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