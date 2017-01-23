Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел http://www.segodnya.ua/img/article/7909/91_main.1485187300.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/91_tn.1485187300.jpg Мир Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин

На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел

Сегодня, 19:04

Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин

О подробностях инцидента не сообщается. Фото: AFP
О подробностях инцидента не сообщается. Фото: AFP

В мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима в брошенном автомобиле обнаружены семь обезглавленных тел.

Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин.

В машине было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия, как правило, объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.

Ранее сообщалось, что в Мексике шестерым уличным ворам отрубили руки.
Мексика, такси, машины, женщина, тела, убийства

Вы сейчас просматриваете новость "На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Мужчину нашли повешенным. Фото: newstes.ru

В лесу Тернопольской области нашли мертвого мужчину

30 Сентября 2016, 16:23

Возле тела обнаружили брошенный автомобиль

Общество

Главное правило, которым советуют эксперты руководиться при выборе такси - звонить проверенной службе. Фото: соцсети

Не стать жертвой таксиста: какие законы в Украине гарантируют безопасность пассажира

5 Октября 2016, 06:51

Водители нарушают ПДД и доводят клиентов до слез

Украина

Как быстро и удобно заказать такси через интернет

26 Сентября 2016, 15:42

Мир

<p><span>Доминго Лопес Гонсалес</span>. Фото: Twitter</p>

В Мексике толпа протестующих убила мэра индейского города

24 Июля 2016, 00:57

Мэр Доминго Лопес Гонсалес проводил деловую встречу, когда к зданию прибыли многочисленные жители

Мир

Массовые захоронения - не редкость для Мексики. Фото: AFP

В Мексике найдены останки 32 человек

25 Ноября 2016, 13:26

Останки погибших обнаружили в деревне, проводится расследование 

Мир

С нового года бензин в Мексике подорожал на 20%. Фото: AFP

Мексику охватили массовые протесты из-за бензина

10 Января, 09:02

Жители страны после подорожания топлива призывают президента уйти в отставку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.