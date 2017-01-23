На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел
Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин
В мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима в брошенном автомобиле обнаружены семь обезглавленных тел.
Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин.
В машине было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия, как правило, объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.
Ранее сообщалось, что в Мексике шестерым уличным ворам отрубили руки.
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