На мексиканском курорте обнаружены семь обезглавленных тел

В мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима в брошенном автомобиле обнаружены семь обезглавленных тел.

Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин.

В машине было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия, как правило, объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.

Ранее сообщалось, что в Мексике шестерым уличным ворам отрубили руки.