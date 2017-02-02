НАТО отложило начало переговоров с Украиной – WSJ

По информации издания, переговоры Альянса с Украиной относительно системы ПРО сочли слишком чувствительной для России темой

НАТО отложило свои планы относительно начала переговоров с украинской стороной о системе противоракетной обороны (ПРО). Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"НАТО отложило планы встретиться с украинскими официальными лицами по поводу системы ПРО Альянса, западные официальные лица считают, что это знак того, что Альянс пытается не провоцировать Россию", – пишет издание.

Согласно информации, в НАТО рассматривали возможность дискуссии с Украиной по этому поводу.

"Решение не обсуждать с Украиной этот вопрос было принято, поскольку у Альянса сейчас сложные отношения с Россией", – говорится в материале.

В статье указано, что внутри НАТО дипломаты обсуждают пути расширения диалога с Россией, а некоторые чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп может стремиться к более тесному сотрудничеству Альянса с Москвой.

Издание отмечает, что вместе с тем эскалация ситуации на востоке Украины осложняет усилия в Брюсселе и Вашингтоне относительно развития отношений с Россией.

"Насилие выросло в последние дни на Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты воюют с украинскими правительственными войсками с 2014 года", – отмечает издание.

Один из дипломатов НАТО отметил, что нынешнее решение Альянса не закрывает возможность дискуссии с Украиной относительно ПРО в будущем. По его словам, Альянс осторожен в движениях, учитывая историю использования Россией любой информации о развитии системы ПРО для конфронтации.

"Существует некоторая политическая чувствительность в привлечении Украины, ведь очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны россиян", – пишет издание со ссылкой на слова чиновника НАТО.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.