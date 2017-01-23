Названы города с самым дорогим жильем в мире

А cамое доступное жилье, по оценке экспертов, можно найти в Расине, Бэй-Сити, Декейтере, Элмире и Ист-Страудсберге

Самое дорогое в мире жилье находится в Гонконге (Китай), Сиднее (Австралия) и Ванкувере (Канада).

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ежегодное исследование Demographia.

Отмечается, что Гонконг возглавляет этот список в течение последних семи лет – с момента своего первого появления в опросе.

В первую десятку стран с самым дорогим жильем попали Окленд (Новая Зеландия), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралия), Гонолулу, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (все три – США) и Борнмут (Великобритания).

При этом самое доступное жилье, по оценке экспертов, можно найти в Расине, Бэй-Сити, Декейтере, Элмире и Ист-Страудсберге – все в США.