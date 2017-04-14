Ни одной иномарки: Путин показал налоговой свои богатства

Президент РФ указал, что владеет землей и квартирами

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин в 2016 году заработал 8,9 млн российских рублей – это составляет около 3,7 млн грн. Такие данные следуют из декларации о доходах российского президента.

При этом за год доход Путина снизился – в 2015 году он заработал 8,89 миллиона рублей.

Также в собственности Путина находится земельный участок площадью 500 кв. м, две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж (18 кв. м) и гаражное место.

Кроме того, Путин задекларировал два автомобиля ГАЗ М-21, внедорожник "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".