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Обама объяснил причину ввода новых санкций против России http://www.segodnya.ua/img/article/7845/20_main.1483044268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/20_tn.1483044268.jpg Мир В документе утверждается, что Россия использовала кибератаки "для подрыва избирательных процессов и институтов" в стране

Обама объяснил причину ввода новых санкций против России

Сегодня, 22:44

В документе утверждается, что Россия использовала кибератаки "для подрыва избирательных процессов и институтов" в стране

Барак Обама и Владимир Путин, коллаж AFP
Барак Обама и Владимир Путин, коллаж AFP

Санкции против России стали "необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США путем нарушения установленных международных норм поведения". Об этом говорится в исполнительном указе президента США Барака Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе утверждается, что Россия использовала кибератаки "для подрыва избирательных процессов и институтов" в стране.

В качестве оснований для введения санкций указаны нанесение вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищение средств, а также кража торговых секретов, персональной или финансовой информации.

29 декабря президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.
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Источник:

Lenta.ru

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