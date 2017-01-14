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Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года http://www.segodnya.ua/img/article/7881/71_main.1484353389.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/71_tn.1484353389.jpg Мир Срок действий введенных еще в 2014 году санкций истекал в марте нынешнего года

Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года

Сегодня, 02:23

Срок действий введенных еще в 2014 году санкций истекал в марте нынешнего года

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

Президент США Барак Обама еще на год, до 6 марта 2018 года продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году. Об этом говорится в тексте документа, который размещен на сайте Белого дома, передает "112 Украина".

Как сообщается, продленные санкции также распространяются на российские компании в оккупированном Крыму, на крымских и донбасских сепаратистов, а также экс-чиновников Украины.

Сообщение о продлении санкционного "национального чрезвычайного положения" также передано для публикации в Федеральном реестре официальных документов США.

Санкции были продлены, поскольку "действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов".

В сообщении подчеркивается, что "действия и политические шаги правительства России, включая претензию на аннексию Крыма и применение силы в Украине и далее представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

"Поэтому я решил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, введенное указом ч. 13660 в отношении Украины", – говорится в письме Обамы к главам обоих палат Конгресса.

Сообщается, что первый пакет санкций был введен указом ч.13660 6 марта 2014 года и таким образом, от этой даты отсчитывается срок действия всех санкций, предусмотренный этим и несколькими дальнейшими указами президента США.

Из-за событий в Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа США: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. 6 марта 2016 года Обама продлил срок действия своего указа еще на год.

В соответствии с американским законодательством, срок действия таких санкционных режимов автоматически прекращается через год, если президент США не объявит об их продолжении в течении 90 дней до окончания однолетнего периода.

После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.

Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушения международного права в Украине
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