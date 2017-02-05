"Оборонный шенген": в Италии заговорили о важном военном союзе

Министр обороны Италии Роберта Пинотти призвала к созданию "оборонного шенгена". Об этом сообщает издание Ilmessaggero.

"Европейская оборона должна быть представлена единым блоком как внутри, так и вне НАТО. Европа "двух скоростей" должна быть не только в экономике. Необходим "оборонный шенген" за счет укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией", – заявила Роберта Пинотти.

По мнению главы оборонного ведомства Италии, европейская оборона должна укрепляться вне зависимости от НАТО и роли Соединенных Штатов в Альянсе.

"Европейская оборона должна укрепляться не только для того, чтобы увеличить оборонительные возможности ЕС, но потому что, если внутри НАТО европейские государства будут действовать порознь, это будет элементом слабости. Для НАТО также важно, чтобы Европа была едина в оборонительной стратегии", – убеждена министр.

Она также отметила, что считает важным, чтобы страны, продвигающие идею укрепления общей обороны, еще больше сотрудничали в целях скорейшей реализации принятых решений.