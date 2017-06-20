Огрызко объяснил, почему США притормозили введение санкций против РФ

Приостановки введения санкции против России, скорее всего, является тактическим ходом американцев, чтоб иметь больше вариантов для влияния на Москву. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, в США осознают слишком серьезную угрозу со стороны России.

"Я не думаю, что введение санкций против РФ отложат. Скорее всего, администрация президента США хочет иметь больше вариантов для влияния на Россию. Однако вряд ли этот парламентский маневр что-то изменит. Уж слишком серьезна угроза со стороны Москвы. Это четко понимают и демократы, и республиканцы. Конечно, в любой законодательный проект можно внести изменения, но в этом случае они вряд ли будут иметь системный характер. Отложенное голосование за санкции против РФ – это тактический ход США для достижения целей, необходимых им на данный момент", – отметил Огрызко.

Также он считает, что США не хотят вводить санкции именно сейчас, перед встречей трампа с Путиным в Гамбурге на саммите G-20.

"Не стоит также забывать, что буквально через несколько недель, возможно, произойдет встреча Трампа с Путиным. Не исключено, что администрация президента США считает лишним принятие санкций именно сейчас, перед этой встречей. Ведь в таком случае шансы хотя бы на какой-то диалог с российской стороной окончательно исчезнут. Как бы там ни было, несложно спрогнозировать, что санкции против РФ будут приняты и продлены. Москва замахнулась на основу американской демократии – свободно выбирать себе власть. Для США это "священная корова" и они никому, в том числе РФ, не позволят этим манипулировать", – подчеркнул Огрызко.

Как сегодня стало известно, республиканцы в Палате представителей "забраковали" законопроект по санкциям против России и решили отправить его еще на оценку комитета по международным делам вместо быстрого голосования за него.

Ранее сообщалось, что 14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.