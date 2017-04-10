Около 30 машин застряли в России на федеральной трассе "Сортавала"

Вчера, 12:11

С приходом весны дороги, даже имеющие статус федеральных, превратились в непролазную грязь

Около 30 машин застряли в России на федеральной трассе "Сортавала"

В воскресенье 9 апреля, после первой настоящей оттепели, по свидетельствам очевидцев, На федеральной трассе А-121 "Сортавала", всего в ста с небольшим километрах от Санкт-Петербурга, застряли в непролазной грязи несколько грузовиков и легковых автомобилей. Происшествие сняли на видео и выложили на YouTube несколько человек.

В комментарии к своему видео пользователь Антон Архипов обращает внимание на то, что за проезд в том числе именно по этой дороге водители грузовиков обязаны платить через систему "Платон", против которой сейчас в России бастуют дальнобойщики.



Трасса федерального значения "Сортавала" начинается от Санкт-Петербурга и проходит по территории Ленинградской области и Карелии.
 



 
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