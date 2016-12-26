Ошибка пилотирования рассматривается в качестве приоритетной версии крушения самолета Ту-154 в Черном море близ Сочи, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию авиакатастрофы.

Согласно публикации на сайте издания, одним из свидетелей падения Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи.

"Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП. По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом", – говорится в публикации.

Очевидец, по словам источника "Коммерсанта", сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по словам очевидца, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Как отмечает "Коммерсант", ссылаясь на экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета.

"Отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной, как сообщила в понедельник ФСБ, скорости – 345 км/ч и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина, по данным экспертов, стала терять скорость и, соответственно, высоту. Произойти это, считают специалисты, могло в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря", – сообщается в статье.

Впрочем, как отмечает издание, катастрофе в Сочи могли способствовать и технические факторы.

"Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину "тяжелой"), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей", – говорится в публикации "Коммерсанта".

Между тем источник издания сообщил, что окончательно от "террористической версии" авиакатастрофы следствие сможет отказаться только после тщательного изучения показаний бортовых самописцев самолета, а также экспертного исследования тел погибших и обломков Ту-154.

По словам источника "Коммерсанта", на найденных телах и обломках самолета следов взрывчатки нет.