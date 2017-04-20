ОЗХО: В сирийском Хан-Шейхун был применен зарин или похожее вещество

Полный отчет об отравляющем веществе, которое привело к смерти десятков детей в провинции Идлиб, организация опубликует через две недели

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что при нападении на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был применен отравляющий газ зарин или похожее на него вещество. Такой вывод был сделан в результате проведенных анализов.

Об этом говорится на сайте ОЗХО, передает телеканал "112 Украина".

Для анализов были отобраны пробы в ходе вскрытия трех жертв авианалета в Хан-Шейхун. Также, пробы были взяты у семи пострадавших, которые находятся на лечении в больницах. Пробы были направлены на исследования в четыре лаборатории организации, говорится в сообщении.

"Результаты исследований четырех лабораторий ОЗХО доказывают использование зарина или вещества похожего на зарин", – сказал гендиректор организации Ахмет Узюмджу.

Гендиректор отметил, что процесс сбора фактов, свидетельств и образцов продолжается. Окончательный отчет ОЗХО будет опубликован через две недели.