ОЗХО: В сирийском Хан-Шейхун был применен зарин или похожее вещество
Полный отчет об отравляющем веществе, которое привело к смерти десятков детей в провинции Идлиб, организация опубликует через две недели
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что при нападении на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был применен отравляющий газ зарин или похожее на него вещество. Такой вывод был сделан в результате проведенных анализов.
Об этом говорится на сайте ОЗХО, передает телеканал "112 Украина".
Для анализов были отобраны пробы в ходе вскрытия трех жертв авианалета в Хан-Шейхун. Также, пробы были взяты у семи пострадавших, которые находятся на лечении в больницах. Пробы были направлены на исследования в четыре лаборатории организации, говорится в сообщении.
"Результаты исследований четырех лабораторий ОЗХО доказывают использование зарина или вещества похожего на зарин", – сказал гендиректор организации Ахмет Узюмджу.
Гендиректор отметил, что процесс сбора фактов, свидетельств и образцов продолжается. Окончательный отчет ОЗХО будет опубликован через две недели.
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