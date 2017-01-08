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ФОТОФАКТ. Под Торонто произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей http://www.segodnya.ua/img/article/7863/67_main.1483883468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/67_tn.1483883468.jpg Мир Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу

ФОТОФАКТ. Под Торонто произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей

Сегодня, 15:57

Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу

Снегопады спровоцировали ДТП. Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua
Снегопады спровоцировали ДТП. Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua

На восток от Торонто из-за сильных снегопадов произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей. Об этом сообщает CBC News, передает "Укринформ".

"Ряд аварий привели к закрытию участка шоссе 401 между Боуманвиль и Порт-Хоуп в обоих направлениях около 3:30 часов вечера по местному времени в субботу", – говорится в сообщении.

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Фото: Clarington Fire/Twitter

Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу.

По состоянию на утро воскресенья шоссе было вновь открыто.

Напомним, в Украине из-за непогоды дейтсвует огарничение на движение транспорта в трех областях.
ДТП, Канада, дорога, снегопад, Торонто

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