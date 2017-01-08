ФОТОФАКТ. Под Торонто произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей

Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу

На восток от Торонто из-за сильных снегопадов произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей. Об этом сообщает CBC News, передает "Укринформ".

"Ряд аварий привели к закрытию участка шоссе 401 между Боуманвиль и Порт-Хоуп в обоих направлениях около 3:30 часов вечера по местному времени в субботу", – говорится в сообщении.

Фото: Clarington Fire/Twitter

Отмечается, что серьезных травм никто не получил, однако несколько человек были доставлены в больницу.

По состоянию на утро воскресенья шоссе было вновь открыто.

Напомним, в Украине из-за непогоды дейтсвует огарничение на движение транспорта в трех областях.