Полиция задержала 17-летнего колумбийца за массовые убийства

Сегодня, 16:02

Сначала молодой человек состоял в одной из местных преступных группировок, а затем возглавил собственную банду

Полиция проводит расследование. Фото: AFP
Полиция проводит расследование. Фото: AFP

Правоохранительные органы Колумбии задержали 17-летнего молодого человека, известного под прозвищем "Фриолито", по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали, сообщает Terra Columbia.

Имя подозреваемого из-за его несовершеннолетия не раскрывается. Как заявил командующий полицией Кали Уго Касас, предполагаемый преступник начал совершать убийства с 12 лет после того, как приехал в город из департамента Каука, где он жил с родителями.

На счету "Фриолито", по версии следствия, свыше 30 преступлений, включая двойное убийство в местном торговом центре. Как полагает полиция, сначала молодой человек состоял в одной из местных преступных группировок, а затем возглавил собственную банду, которая занималась убийствами и незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время задержанный находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних, после того, как ему исполнится 18 лет, его переведут в колонию для взрослых.

Ранее сообщалось, что в австрийском местечке Бехаймкирхен (земля Нижняя Австрия, на северо-востоке страны) в частном доме полиция обнаружила тела шести человек.
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Источник:

Lenta.ru

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