Польша скупила картины на 100 млн евро, которые стоят около 2 млрд

Коллекция насчитывает 86 тысяч экспонатов, среди которых работы великих мастеров Леонардо да Винчи и Рембрандта

Министерство культуры Польши приобрело коллекцию культурных ценностей за 100 миллионов евро, хотя оценочная стоимость колеблется в районе 2 миллиардов, сообщает польское агентство PAP.

Отмечается, что поляки приобрели коллекцию князей Чарторыйских, которая насчитывает 86 тысяч экспонатов, среди которых работы великих мастеров Леонардо да Винчи и Рембрандта, а также около 250 тысяч документов и книг.

Князь Адам Кароль Чарторыйский, который владел данной коллекцией, заявил, что хотел бы, чтоб музей в Кракове в ближайшее время предоставил возможность народу полюбоваться культурным наследием поляков.

Коллекцию в 1801 году начала собирать Изабелла Чарторыйская. В ней, в частности, хранится знаменитая картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко передал итальянскому музею в городе Верона 17 картин известных художников, которые были украдены в 2015 году. Стоимость возвращенных произведений искусства оценивается в более чем 16 миллионов евро.