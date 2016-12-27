Попытки Трампа договориться с Путиным обречены на провал – МИД Польши

Ващиковский также отметил, что пока не видит признаков какого-либо резкого изменения политики США в отношении России

Польша считает необходимыми попытки США достичь соглашения с Россией, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, в то же время выразив мнение, что такие попытки не увенчаются успехом, сообщает "РИА Новости".

В интервью изданию wProst Ващиковский прокомментировал назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем США в администрации избранного президента Дональда Трампа, выразив надежду, что он "будет реалистично смотреть на геополитическое соперничество и знает его базовые элементы.

"Я думаю, что во внешней политике он будет реализовывать традиционное республиканское течение, а именно проводить решительную политику в отношении России. Будет воспринимать Россию как геополитического соперника", – заявил министр.

Ващиковский также отметил, что пока не видит признаков какого-либо резкого изменения политики США в отношении России, а также согласился с мнением о том, что "пророссийское лобби" в новой американской администрации – преувеличение.

"Мы не будем протестовать, если кто-то предпримет очередную попытку достичь соглашения с русскими. Я думаю, что она не принесет успеха, но пробовать надо. Предыдущие администрации тоже пробовали. Если Рекс Тиллерсон решит, что у него есть какие-то лучшие инструменты, чтобы достичь соглашения с (президентом России Владимиром) Путиным, мы отнесемся к этому с симпатией. Конечно, при условии, что это не будет происходить за счет интересов нашего региона, как это было во время "перезагрузки" Барака Обамы", – подчеркнул глава польского МИД.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что независимо от того, кто был или будет президентом США, всегда будет "сильный и значимый ответ" в ответ на российскую агрессию.