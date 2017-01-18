Филип поставил на место Додона, который намерился аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС

Премьер заявил, что конституция Молдовы не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения"

Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал "политической риторикой" заявление президента страны Игоря Додона о намерении разорвать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В интервью Associated Press Филип заявил, что конституция Молдовы не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения" и рекомендовал Додону действовать исключительно в рамках своих полномочий.

"Напротив, мы ускорим выполнение взятых на себя обязательств", – заявил Филип, подчеркнув, что Соглашение об ассоциации является частью стратегического курса страны.

Напомним, накануне президент Молдовы Игорь Додон во время поездки в Москву к российскому президенту Владимиру Путину заявил, что Молдова может аннулировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

"Я неоднократно выступал против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. На мой взгляд, это Соглашение не принесло Молдове никаких положительных результатов. Если после следующих парламентских выборов Партия социалистов получит большинство в законодательном органе, я готов поддержать инициативу об аннулировании ассоциации с Евросоюзом", – сказал Додон.