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Филип поставил на место Додона, который намерился аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7895/27_main.1484754769.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/27_tn.1484754769.jpg Мир Премьер заявил, что конституция Молдовы не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения"

Филип поставил на место Додона, который намерился аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС

Сегодня, 17:50

Премьер заявил, что конституция Молдовы не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения"

Павел Филип. Фото: gagauznews.md
Павел Филип. Фото: gagauznews.md

Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал "политической риторикой" заявление президента страны Игоря Додона о намерении разорвать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В интервью Associated Press Филип заявил, что конституция Молдовы не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения" и рекомендовал Додону действовать исключительно в рамках своих полномочий.

"Напротив, мы ускорим выполнение взятых на себя обязательств", – заявил Филип, подчеркнув, что Соглашение об ассоциации является частью стратегического курса страны.

Напомним, накануне президент Молдовы Игорь Додон во время поездки в Москву к российскому президенту Владимиру Путину заявил, что Молдова может аннулировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

"Я неоднократно выступал против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. На мой взгляд, это Соглашение не принесло Молдове никаких положительных результатов. Если после следующих парламентских выборов Партия социалистов получит большинство в законодательном органе, я готов поддержать инициативу об аннулировании ассоциации с Евросоюзом", – сказал Додон.
россия, Молдова, Филипп, соглашение об ассоциации, додон

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Источник:

ZN.ua

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