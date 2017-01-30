"Пули поражали молившихся людей": подробности теракта в Канаде (видео)

Сегодня, 17:05

В результате атаки на мечеть в Квебеке погибли шесть человек, восемь получили ранения


По меньшей мере шесть человек погибли и восемь ранены в результате шокирующего нападения на мечеть в канадском городе Квебек (столица одноименной провинции). Задержаны двое подозреваемых, возможно, с ними был еще один сообщник, которому удалось сбежать.

Нападение в Исламском культурном центре, который называют центральной мечетью города, произошло в момент воскресной вечерней молитвы, сообщил глава центра Мохаммед Янги. В помещении находились десятки человек, по разным оценкам, от 40 до 100. Янги рассказал, что нападавших было трое. Они ворвались в мечеть и открыли стрельбу: у одного, по словам очевидцев, был автомат Калашникова. Перестрелка произошла на первом этаже, потом преступники поднялись на второй этаж.

Радиостанция Си-би-си сообщает, что расстрелявшие прихожан люди были в масках и кричали "Аллах Акбар!" "Мне показалось, что у них квебекский акцент. Они открыли стрельбу и кричали "Аллах Акбар!" Пули поражали молившихся людей, одна из них пролетела у меня над головой", — рассказал один из свидетелей. Он видел двоих людей, их лица скрывали маски. На странице культурного центра в Facebook велась трансляция происходящего снаружи здания, на ней видно, что все окрестности оцеплены полицейскими, много служебных машин и машины скорой помощи. Полиция эвакуировала прихожан.

"ТРУСЛИВОЕ НАПАДЕНИЕ". Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр назвал происшедшее терактом. Глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что власти осуждают теракт, направленный против мусульман, и подчеркнул, что мусульмане являются важной составляющей частью населения страны и подобные безумные действия не должны происходить в обществе. Позже на странице в Twitter Трюдо написал: "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети Квебек-Сити. Мои мысли сейчас с жертвами и их семьями". Президент Франции Франсуа Олланд также осудил этот теракт: "Я решительно осуждаю отвратительное нападение на мечеть в Квебеке", — написал он в Twitter.

Двое подозреваемых задержаны, их личности пока не раскрываются. Также правоохранители считают, что у них мог быть третий сообщник.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых — 27-летний мужчина с "квебекским именем", у другого был автомат Калашникова. Полиция пока не подтверждает данные сведения.

Напомним, в июне 2016 года во время священного месяца Рамадан неизвестные подбросили ко входу в эту же мечеть упакованную, как подарок, свиную голову с запиской Bon Appetit ("Приятного аппетита"). Это оскорбление для мусульман, которым запрещено употреблять свинину в пищу.
Канада, теракт, мечеть, квебек

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Автор:

Бунецкий Дмитрий

Источник:

"Сегодня"

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