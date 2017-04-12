Путин сравнил союзников США по НАТО с "китайскими болванчиками"

Сегодня, 09:09

Российский лидер встал на защиту Асада после химической атаки

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что союзники по НАТО "кивают, как китайские болванчики", не анализируя ничего, что происходит, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране", – заявил российский президент в интервью телеканалу Мир 2.

При этом Путин подчеркнул, что "несмотря на это явное нарушение международного права, – все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать".

Напомним, комментируя обвинения в адрес властей Сирии в химатаке в провинции Идлиб, Путин заявил: "Скучно, девочки, – это мы уже все видели, наблюдали".

Как известно, в результате химатаки погибли более 100 человек, в том числе 27 детей. Запад подозревает РФ в причастности к этому жестокому преступлению.
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