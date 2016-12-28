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Путинским байкерам подрезали гранты: "Ночные волки" получили в 7 раз меньше денег http://www.segodnya.ua/img/article/7837/53_main.1482878722.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/53_tn.1482878722.jpg Мир Как говорится в заявке "Ночных волков" на грант, деньги им нужны на проект под названием "Славянский мир"

Путинским байкерам подрезали гранты: "Ночные волки" получили в 7 раз меньше денег

Сегодня, 05:01

Как говорится в заявке "Ночных волков" на грант, деньги им нужны на проект под названием "Славянский мир"

Владимир Путин и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Фото из открытых источников
Владимир Путин и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Фото из открытых источников

Байкерский клуб "Ночные волки" получил новый кремлевский грант в 3,1 миллиона рублей. Однако в этот раз мотоциклистам на паломничества выделили гораздо меньшую сумму, чем на проекты предыдущего года. По количеству полученных денег их "обогнал" марафонец, собирающийся добежать от Москвы до Пекина, – сообщает TJ.

Как говорится в заявке "Ночных волков" на грант, деньги им нужны на проект под названием "Славянский мир". В рамках этого проекта байкеры собираются провести "мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".

На эти цели мотоциклисты получили от государства 3,1 миллиона рублей (около 1 млн 362 тыс. грн), что в семь раз меньше, чем в 2015 году. За прошлый год клуб Александра Залдостанова, известного как Хирург, получил на свои цели в общей сложности 21 миллион рублей. Тогда мотоциклисты запросили финансирование на проведение новогодних елок для детей и на открытие молодежного центра "Патриот" в Севастополе.

Напомним, в октябре 2016 года Хирург раскритиковал российского артиста Константина Райкина, призвавшего коллег по цеху бороться с цензурой. Залдостанов заявил, что, дословно, "под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты".

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После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "этот мотоциклист" должен извиниться перед артистом. Но лидер "Ночных волков" отказался брать свои слова обратно.

Лидер уральской ячейки байк-клуба "Ночные волки" "Ирбитский край" Михаил Кайгородов в ответ на это призвал Пескова вернуть семью на Родину, прежде чем "поучать лидера патриотического движения". После этих слов мотоклуб заподозрили в конфронтации с властью. Сам Хирург тогда отказался комментировать ситуацию, заявив, что "эта тема закрыта".
Путин, финансирование, байкеры, ночные волки, Залдостанов

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